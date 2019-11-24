В центре Мурманска столкнулись водитель, проехавший на красный, и любитель ездить без прав

СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-24T12:47:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Казалось бы, в центре столицы Заполярья схема движения продумана до мелочей: машины спешат по транспортным артериям строго по правилам дорожного движения. Но малейшая ошибка одного из водителей в самом сердце Мурманска вполне может образоваться тромб. В субботу вечером на центральном проспекте областного центра встретились два одиночества.

- 23 ноября в 21:45 в районе дома №52 по проспекту Ленина произошла авария. 33-летний водитель Renault ехал со стороны улицы Журбы в направлении улицы Дзержинского и выехал на перекресток проспекта Ленина и улицы Книповича на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Audi, которая спускалась на зеленый с улицы Буркова, - рассказывает инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Виновнику ДТП медики оказали помощь амбулаторно, а вот 20-летний водитель Audi и его пассажирка попали в больницу. По словам очевидцев, девушка, сидевшая на пассажирском сидении, сильно пострадала.

- На момент аварии водитель Audi оказался лишен права управления, - отметили в Госавтоинспекции.

Собственно говоря, сразу после аварии он, будучи в шоке, кричал об этом на всю улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU