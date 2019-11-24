Олененок зашел в дом к местным жителям Мурманской области погреться

СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-24T10:43:51+03:00

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В этом году дома жителей Заполярья пользуются популярностью у лесных обитателей. Кто только не заглядывал на огонек к северянам: медведи вскрывали дачи в поисках пропитания, рыжая белочка забралась аж на восьмой этаж в надежде на угощение, а теперь пришла очередь и Бемби.

- Вот такого милого зверька жители Мурманской области обнаружили, зайдя домой. Дверь была не заперта, и олененок без труда проник в дом, - сообщает портал «Необычное в обычном».

Увы, кроме трех фотографий и двух предложений других подробностей этого интересного случая нет. Пользователи соцсетей гадают, жителям какого именно населенного пункта Кольского полуострова олененок или молоденькая косуля нанес визит. Пока в качестве вариантов Риж-Губа или Ловозеро.

ИСТОЧНИК KP.RU