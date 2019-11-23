В Полярном мужчина отбил от стаи собак мальчика

23 Нояб. 08:23 2019-11-23T23:38:40+03:00

Ребенка катался с горки, когда свора кинулась на него

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Признаться, в то, что произошло в Полярном, не укладывается в голове. В разгар зимнего дня стая бездомных собак напала на мальчика, который катался с горки. Животные не разорвали ребенка только благодаря неравнодушному мужчине.

- Примерно в 11:45 22 ноября я гуляла с ребенком на детской площадки «кораблик». Из-за дома №10 по улице Гаджиева выбежала стая собак, штук семь, наверное, - описывает события Анна Михеева. – Возле ларька с шаурмой катался ребенок, собаки его увидели и кинулись всей оравой на него. Ребенок закричал.

По словам очевидцев, мальчик лежал на земле и кричал «Помогите!», а собаки кусали его. К ним подбежал мужчина и лопатой отбил ребенка от своры. Спасителем маленького северянина оказался местный житель Евгений Шломин.

- Женька, спасибо тебе человеческое от всех родителей, - благодарят жители Полярного мужчину.

Евгений, безусловно, заслуживает уважения. Вот только в Полярном этот страшный случай стал уже вторым за несколько дней. В первый раз школьница отделалась испугом, но в этот раз ситуация оказалась куда серьезнее. По словам местных властей, отлов был вызван незамедлительно, и несколько животных удалось поймать. Но это не предотвратило новую беду.

Случившееся словно стало последней каплей. Местные жители просят губернатора Мурманской области Андрея Чибиса сменить руководство администрации ЗАТО Александровск, а Евгения Шломина наградить.

ИСТОЧНИК KP.RU