Пенсионерка из Мурманска отдала мошенникам 50 тысяч рублей за спасение зятя

СЕГОДНЯ 16:02 2019-11-23T16:02:15+03:00

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Доверчивых заполярных пенсионеров продолжают обманывать по нехитрой схеме. На этот раз в капкан злоумышленников угодила 65-летняя мурманчанка. Она обратилась в полицию, рассказав, что стала жертвой телефонного мошенника.

Женщина объяснила стражам порядка, что она была дома одна, когда ей позвонили на стационарный телефон. Абонент обратился, как ей показалось, голосом зятя и сообщил, что попал в беду. По словам незнакомца на другом конце провода, его задержали госавтоинспекторы за грубое нарушение правил дорожного движения. Для того, чтобы сотрудники ГИБДД не стали составлять административный протокол, нужно заплатить 50 тысяч рублей.

-Пожилая мурманчанка согласилась помочь родственнику. После этого к ней в квартиру наведалась девушка, которой испуганная женщина и передала требуемые деньги. Позднее северянка созвонилась с зятем и узнала, что никто его, оказывается, не задерживал. Тут уже она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданина”. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU