В Кировске открылась традиционная “Хибинская гонка”
В Кировске стартовали традиционные лыжные соревнования «Хибинская гонка». На торжественную церемонию открытия приехал и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Глава региона поздравил спортсменов и болельщиков с началом состязаний и отметил, что Кировск - один из самых спортивных городов страны, а все потому, что снег здесь появляется раньше, чем в других регионах. -Мы рады приветствовать как состоявшихся, так и молодых спортсменов. Уверен, что этот спортивный праздник, возрожденный в 2015 году, порадует всех нас, – подчеркнул Андрей Чибис.
Всероссийская «Хибинская гонка» пройдет на базе лыжного комплекса «Тирвас». Участвовать в состязаниях будут 170 спортсменов из самых разных регионов России, а также Республики Беларусь.
Сегодня, 23 ноября, лыжники поборются за победу на дистанциях 5 и 10 километров классическим и вольным стилем. В воскресенье, 24 ноября на лыжню выйдут юные спортсмены 11–18 лет.
Финалисты и их тренеры разделят призовой фонд в миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU