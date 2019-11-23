В Кировске открылась традиционная “Хибинская гонка”

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-23T10:16:58+03:00

На открытие гонки пришли и болельщики, чтобы поддержать любимых спортсменов. Фото: gov-murman.ru

В лыжных соревнованиях будут участвовать спортсмены из разных уголков России и Беларуси

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В Кировске стартовали традиционные лыжные соревнования «Хибинская гонка». На торжественную церемонию открытия приехал и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона поздравил спортсменов и болельщиков с началом состязаний и отметил, что Кировск - один из самых спортивных городов страны, а все потому, что снег здесь появляется раньше, чем в других регионах. -Мы рады приветствовать как состоявшихся, так и молодых спортсменов. Уверен, что этот спортивный праздник, возрожденный в 2015 году, порадует всех нас, – подчеркнул Андрей Чибис.

Всероссийская «Хибинская гонка» пройдет на базе лыжного комплекса «Тирвас». Участвовать в состязаниях будут 170 спортсменов из самых разных регионов России, а также Республики Беларусь.

Сегодня, 23 ноября, лыжники поборются за победу на дистанциях 5 и 10 километров классическим и вольным стилем. В воскресенье, 24 ноября на лыжню выйдут юные спортсмены 11–18 лет.

Финалисты и их тренеры разделят призовой фонд в миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU