На выходных в Мурманской области сохранится оттепель
Погода в Заполярье последнее время меняется чуть ли со скоростью света. То в Мурманской области стоят крепчайшие морозы, то регион накрывает метель, то весь снег молниеносно тает, а температура повышается до плюсовой.
Но на этих выходных особых изменений в метеоусловиях Кольского края не предвидится: столбики термометров опустятся днем максимум до -5 градусов.
- В Мурманской области 23 ноября и 24 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет мокрый снег, а ночью в отдельных районах ляжет туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем от -5 до +1, а в ночью -2-7 градусов, при прояснениях -8-13. На дорогах гололедица, местами сильная, - рассказывают синоптики мурманского УГМС.
Из-за такой оттепели северным рыбакам лучше пока не выходить ловить рыбу на скованных водоемах, где лед уже стал совсем тонким.
ИСТОЧНИК KP.RU