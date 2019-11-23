2019-11-23T09:31:17+03:00
Общество

На выходных в Мурманской области сохранится оттепель

Температура воздуха поднимется до +1 градуса
Наталья ЛОБАНОВА
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Северянам стоит быть осторожнее, ведь на дорогах гололедица.Северянам стоит быть осторожнее, ведь на дорогах гололедица.Фото: Алексей ФОКИН
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Погода в Заполярье последнее время меняется чуть ли со скоростью света. То в Мурманской области стоят крепчайшие морозы, то регион накрывает метель, то весь снег молниеносно тает, а температура повышается до плюсовой.

Но на этих выходных особых изменений в метеоусловиях Кольского края не предвидится: столбики термометров опустятся днем максимум до -5 градусов.

- В Мурманской области 23 ноября и 24 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет мокрый снег, а ночью в отдельных районах ляжет туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем от -5 до +1, а в ночью -2-7 градусов, при прояснениях -8-13. На дорогах гололедица, местами сильная, - рассказывают синоптики мурманского УГМС.

Из-за такой оттепели северным рыбакам лучше пока не выходить ловить рыбу на скованных водоемах, где лед уже стал совсем тонким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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