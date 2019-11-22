Житель Мончегорска продавал гашиш и амфетамин, пока его «клиентами» не оказались полицейские

СЕГОДНЯ 18:08 2019-11-22T17:15:32+03:00

Мужчина и продавал наркотики, и употреблял их сам. Фото: архив "КП"

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Очень непредусмотрительным горе-наркодилером оказался житель Мончегорска. Мужчина успешно продавал наркотические средства, пока не попался сотрудникам полиции.

Прокуратура Мончегорска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении северянина. Мужчину обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст. 228.1 «Два эпизода незаконных сбыта наркотических средств» и ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение психотропных веществ в крупном размере».

7 июня северянин сбыл 0,44 грамма гашиша, сидя в своей Toyota Corolla. Машину он припарковал у дома № 31 по проспекту Ленина в Мончегорске. Благодарный клиент заплатил за «дозу» 500 рублей. Работать индивидуальным предпринимателем мончегорцу посчастливилось не долго: через некоторое время мужчину задержали сотрудники полиции.

Через два дня после сделки, 9 июня полицейские решили взять злоумышленников на живца. Стражи порядка провели проверочную закупку, после чего мужчину задержали. В кармане его куртки нашли и изъяли психотропное вещество, содержащее в своем составе амфетамин общей массой 1,9833 грамма. Наркотик северянин планировал употребить сам.

- При назначении подсудимому наказания судом принято внимание отсутствие судимостей, полное признание вины, раскаяние в содеянном. Приговором Мончегорского городского суда мужчина осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU