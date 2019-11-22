Мурманские пенсионеры ждали девять месяцев, чтобы пройти ЭКГ

СЕГОДНЯ 17:33 2019-11-22T17:08:11+03:00

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Пациенты одного из мурманских медучреждений ждали чуть ли не год, чтобы пройти нужное обследование. Северяне долго терпели, и так бы продолжалось и дальше, но тут уже делом заинтересовалась прокуратура заполярной столицы.

В надзорный орган обратился обеспокоенный местный житель, который объяснил, что его родителям не оказывают в Мурманской городской поликлинике № 1 необходимую процедуру ЭКГ уже девять месяцев как.

- Отцу и матери северянина до настоящего времени не провели ультразвуковое диагностическое исследование - эхокардиограмму. Со дня обращения 63-летних пенсионеров в медицинскую организацию прошло 9 и 8 месяцев соответственно, хотя предельный срок ожидания составляет 14 дней, - рассказали в прокуратуре Ленинского округа Мурманска.

По результатам проверки главному врачу поликлиники внесли представление. Так что ему придется устранить нарушения и не допускать их впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU