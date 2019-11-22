2019-11-22T17:08:11+03:00
Общество

Мурманские пенсионеры ждали девять месяцев, чтобы пройти ЭКГ

С проверкой в поликлинику наведалась прокуратура
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Главврачу поликлиники придется устранить нарушения и не допускать их впредь.Главврачу поликлиники придется устранить нарушения и не допускать их впредь.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пациенты одного из мурманских медучреждений ждали чуть ли не год, чтобы пройти нужное обследование. Северяне долго терпели, и так бы продолжалось и дальше, но тут уже делом заинтересовалась прокуратура заполярной столицы.

В надзорный орган обратился обеспокоенный местный житель, который объяснил, что его родителям не оказывают в Мурманской городской поликлинике № 1 необходимую процедуру ЭКГ уже девять месяцев как.

- Отцу и матери северянина до настоящего времени не провели ультразвуковое диагностическое исследование - эхокардиограмму. Со дня обращения 63-летних пенсионеров в медицинскую организацию прошло 9 и 8 месяцев соответственно, хотя предельный срок ожидания составляет 14 дней, - рассказали в прокуратуре Ленинского округа Мурманска.

По результатам проверки главному врачу поликлиники внесли представление. Так что ему придется устранить нарушения и не допускать их впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Мончегорска продавал гашиш и амфетамин, пока его «клиентами» не оказались полицейские
Школы Мурманской области получат 29 новых автобусов
Рыбка уплыла: с мурманского траулера украли 150 килограммов «морской курицы»
Новогодние спектакли Мурманского театра кукол пройдут в старом здании
Завершены поиски 27-летней Виктории Печковской из Мурманска
В Мурмашах за сутки произошло два смертельных пожара
Под Мурманском сотрудники УФСИН помогли улетевшей в кювет автоледи
Авиабилеты до Симферополя и Калининграда стали для мурманчан льготными
Осталось три кандидата на пост главы администрации Мурманска
На станции Ковда заметили медведя
«На том же месте, в тот же час»: На объездной в Мурманске за 15 минут произошло две аварии
Вахтовикам в Мурманской области разрешат участвовать в выборах
В Туломе утеплили трубопровод, который «отапливал» улицу десять дней
В Мурманске водитель сбил двух девочек, переходивших дорогу на зеленый
В Апатитах дети слепили из снега Виктора Цоя
В ЗАТО Александровск, где собаки покусали ребенка, отловили 10 бездомных животных
Житель Мурманска ограбил на улице 12-летнюю девочку
Елочка не гори: в Оленегорске вандалы оборвали провода новогодней арт-конструкции
Жителям Туломы вернули отопление
В Кировске из гаража пропало электрооборудование на 518 тысяч рублей
В Териберке рыбзавод закрыли из-за нехватки рабочих рук
Нуждающихся Мурманска кормят бесплатными обедами, благословленными поварами разных конфессий
Минимум от 28 до 65: В Мурманской области повысят зарплату медицинским работникам
В Туломе 13 домов и детский сад остались без отопления
На кольце Кола – Кильдинстрой сбили пешехода
В Мурманске с крыши дома на мужчину упал кусок льда
В Мурманске снесут две ветхих деревяшки
В Мурманске лыжница подожгла строительный мусор на контейнерной площадке