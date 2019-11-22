Рыбка уплыла: с мурманского траулера украли 150 килограммов «морской курицы»

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-22T16:00:54+03:00

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Задача грузчика в порту – выгрузить рыбную продукцию и доставить ее на склад. Правда, можно «случайно» не донести груз, а отправить прямиком в личный автомобиль. Именно так поступили работники в Мурманске.

Так, во время разгрузки рыболовецкого траулера двое грузчиков «не донесли» рыбу до склада. А положили дары моря в багажник машины одного из злоумышленников. Им почти удалось спешно уехать из порта, да помешала транспортная полиция.

Стражи порядка выяснили, что работяги украли более 150 килограммов охлажденной трески и почти центнер печени трески. Сумма причиненного ущерба составила более 21 тысячи рублей. Горе-грузчиками оказались местные жители в возрасте 30 и 33 лет, которых уже привлекали за подобное преступление.

- В настоящее время следственным отделением Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе Северо-Западного линейного отдела МВД России на транспорте.

Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU