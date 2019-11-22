2019-11-22T16:25:59+03:00
Общество

Школы Мурманской области получат 29 новых автобусов

Автопарк обновили за счет областного и федерального бюджетов
Наталья ЛОБАНОВА
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Весь новенький транспорт оборудован тахографом, спутниковой навигацей и маячками. Фото: vk.com/minobr51Весь новенький транспорт оборудован тахографом, спутниковой навигацей и маячками. Фото: vk.com/minobr51
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Образовательные учреждения Мурманской области продолжают пополняться школьными автобусами. Так, к концу года в заполярный регион поставят 29 новых машин. И дорога от школы до дома станет для юных северян гораздо удобней.

- За счет областного бюджета уже закуплено 9 школьных автобусов, которые смогут перевозить от 18 до 29 учеников. Кроме того, по распоряжению правительства РФ, до конца этого года в Заполярье прибудет еще 20 школьных автобусов вместимостью до 31 места, - рассказали в минобрнауки Мурманской области.

Весь новенький транспорт оборудован тахографом, спутниковой навигацией, маячками желтого или оранжевого цвета. Автобусы будут перевозить учеников от дома до школы и обратно, а также на различные экскурсии, культурные и спортивные мероприятия.

Машины передадут в Апатиты, ЗАТО Александровск, Мурманск, Мончегорск, Кировск, Полярные Зори и в другие города и районы региона.

6 автобусов получил «Центр комплексного обслуживания учреждений образования», и по одному отправились в оздоровительно-образовательный лагерь «Гандвиг» и школу-интернат в Оленегорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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