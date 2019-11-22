Завершены поиски 27-летней Виктории Печковской из Мурманска
Несколько дней назад Виктория Печковская ушла из своего дома по проспекту Ленина, 13 в Мурманске, и с тех пор ее и след простыл. Друзья и близкие с 16 ноября искали северянку. Но, к счастью, спустя почти неделю девушку все-таки нашли, а самое главное живой и невредимой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «МурманСпас».
- 27-летнюю северянку нашли вчера, 21 ноября. В отношении нее каких-либо противоправных и преступных действий не совершалось, - рассказал «КП» врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никита Половнев.
Где же пропадала Виктория все это время, не сообщается.
Напомним: сейчас в Мурманске продолжают искать 28-летнего Андрея Ляпистова, который исчез из своей «Газели» и 56-летнего Вячеслава Стародубцева из поселка Зверосовхоз. Последний мужчина ушел из дома еще 24 октября, и до сих пор его так и не нашли.
ИСТОЧНИК KP.RU