В Мурмашах за сутки произошло два смертельных пожара

СЕГОДНЯ 14:56 2019-11-22T14:21:23+03:00

Изменить размер текста: A A

По обоим берегам реки Тулома в Мурмашах 21 ноября полыхали два пожара. Оба развивались по одному сценарию, но, увы, без жертв не обошлось.

- 21 ноября первый сигнал о возгорании в доме №4 на улице Цесарского поступил в 9.21. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. А в 20:23 сообщили о пожаре в доме №18 по улице Причальная. Площадь возгорания – 4 квадратных метра, - сообщил «КП» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

По предварительной версии, причиной обоих возгораний стала не потушенная сигарета. Маленькая оплошность унесла жизни двух человек. На улице Цесарского погиб 59-летний мужчина, в на Присальной - 54-летняя женщина.

- По обоим случаям начаты доследственные проверки, в ходе которых будут установлены всех обстоятельства произошедшего. Назначены пожарно-технические судебные и судебно-медицинские экспертизы. Признаков криминальной смерти не обнаружено, - отметила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Татьяна Ковалева.

ИСТОЧНИК KP.RU