Под Мурманском сотрудники УФСИН помогли улетевшей в кювет автоледи

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-22T14:04:58+03:00

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В очередной раз северяне доказали, что по праву могут считаться самыми добрыми и отзывчивыми. 21 ноября на Печенгской дороге машина улетела в кювет и легла на крышу. На счастье автоледи мимо проезжали сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Мурманской области.

- Заместитель начальника УИИ Вячеслав Гончар, начальник отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера Константин Попов и бухгалтер учреждения Виктория Клочкова ехали в командировку в филиал по Печенгскому району, когда заметили лежащую в кювете машину. Они вместе с водителем также остановившейся «ГАЗели» помогли автоледи выбраться из салона «железного коня» и оказали доврачебную первую помощь, - рассказывает сотрудник пресс-службы УФСИН по Мурманской области Ольга Плешко.

Кроме того, все вместе они смогли поставить улетевшую в кювет машину на колеса, но вернуть ее на проезжую часть так и не получилось. Автоледи отвезли домой в Заполярный, а для «железного коня» вызвали эвакуатор.

- Хочу выразить огромную благодарность проезжавшим мужчинам на «ГАЗели» и сотрудникам ФСИН. Спасибо, что не оставили в беде – мою машину занесло, я не справилась с управлением и улетела в кювет. Вера в добро меня не покинет, пока есть такие люди, способные броситься на помощь, - написала в группе «Мурманск ДТП ЧП» автоледи, решившая оставить свое имя в тайне.

К слову, сами сотрудники УИС не видят в своих действиях ничего сверхординарного – так поступил бы любой порядочный неравнодушный гражданин.

ИСТОЧНИК KP.RU