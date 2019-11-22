2019-11-22T11:59:14+03:00
Происшествия

«На том же месте, в тот же час»: На объездной в Мурманске за 15 минут произошло две аварии

Два человека – в больнице, еще двум медики оказали помощь амбулаторно
Елена МОЛОДЦОВА
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Вечером 21 ноября аварии случались одна за другой. Фото: соцсетиВечером 21 ноября аварии случались одна за другой. Фото: соцсети
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Несколько лет назад на Восточно-Объездной дороге в Мурманске уже образовывалось некое подобие Бермудского треугольника. Метель спровоцировала за поворотом у озера Чайки сразу пять аварий, которые происходили одна за другой. В итоге водителя Hyundai Getz, которым оказался экс-пресс-секретарь губернатора Мурманской области Денис Пушин, за несколько минут дважды попал под колеса проезжающих мимо автомобилей. И вот история повторяется.

- Вечером 21 ноября на 3 километре 600 метров автоподъезда к Мурманску одна за другой произошли две аварии. В 20:35 водитель Lexus, ехавший с севера на юг, не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и столкнулся со стоящим Mitsubishi, - рассказывает инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

К счастью, водитель и пассажир японского автомобиля пострадали не сильно – медики оказали им амбулаторную помощь. Однако не прошло и 15 минут, как здесь же произошло второе ДТП. Водитель ВАЗ-2109 ехал в том же направлении и, по сути, наступил на те же грабли.

- В 20:45 водитель ВАЗ-2109 не учел дорожные и погодные условия, не справился с управлением и столкнулся со стоящими Lexus и Volvo, водитель которого приехал на помощь участникам первой аварии. В момент ДТП водители обеих иномарок находились на улице, - уточняет Шевченко.

Увы, в этот раз удар оказался сильнее. В больнице оказался водитель «девятки» и пассажирка Volvo, которая перед столкновением вышла из машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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