Вахтовикам в Мурманской области разрешат участвовать в выборах

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-22T11:17:42+03:00

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На последнем заседании Мурманской областной Думы парламентарии рассмотрели проект закона № 230-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в сфере законодательства о выборах".

Согласно ему, расширился круг лиц, которые могут голосовать вдали от дома. Так, если раньше привилегии давали солдатам-срочникам, то теперь они будут и у тех, кто приехал работать в Мурманскую область вахтовым методом. Таких в регионе немало, например, ведется строительство Центра крупнотонажных сооружений в Белокаменке, угольного терминала "Лавна" и т.д. Когда объекты будут сданы, на них будут работать

Теперь они смогут выбирать депутатов Мурманской областной Думы и губернатора региона. Отмечается, что новшество не потребует дополнительных финансовых затрат.

ИСТОЧНИК KP.RU