В Туломе утеплили трубопровод, который «отапливал» улице десять дней

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-22T10:27:07+03:00

Теперь теплотрасса не будет отапливатьу улицу. Фото: Администрация Кольского района

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Кажется, теперь жители Туломы могут спать спокойно: и котельную, у которой выбило прокладку из-за скачков электричества, в селе починили, и трубы укутали. Напомним: десять дней назад туломчане негодовали по поводу снятого утеплителя с трубопровода, мол, и так в квартирах не жарко, а тут еще за обогрев улицы платить.

- Работы на теплотрассе в Туломе проводились в плановом режиме. Изношенную изоляцию сетей меняли специалисты МУП Кольского района «УЖКХ». На данный момент участок утеплен, теплопотери сведены к минимуму, - сообщили в администрации Кольского района.

То, что теплотрассу укутали, видно не вооруженным глазом. Обнаженный металл закрыли утеплителем. Правда, местные жители все равно крайне критично относятся к идеи проводить такие работы, пусть и плановые, в мороз.

ИСТОЧНИК KP.RU