В Туломе утеплили трубопровод, который «отапливал» улице десять дней
Кажется, теперь жители Туломы могут спать спокойно: и котельную, у которой выбило прокладку из-за скачков электричества, в селе починили, и трубы укутали. Напомним: десять дней назад туломчане негодовали по поводу снятого утеплителя с трубопровода, мол, и так в квартирах не жарко, а тут еще за обогрев улицы платить.
- Работы на теплотрассе в Туломе проводились в плановом режиме. Изношенную изоляцию сетей меняли специалисты МУП Кольского района «УЖКХ». На данный момент участок утеплен, теплопотери сведены к минимуму, - сообщили в администрации Кольского района.
То, что теплотрассу укутали, видно не вооруженным глазом. Обнаженный металл закрыли утеплителем. Правда, местные жители все равно крайне критично относятся к идеи проводить такие работы, пусть и плановые, в мороз.
ИСТОЧНИК KP.RU