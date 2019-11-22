В Мурманске водитель сбил двух девочек, переходивших дорогу на зеленый
21 ноября оказалось богатым на ДТП в Мурманской области. Так, днем четверга, примерно в 15.10, авария случилась у дома №47 на улице Героев Рыбачьего. Здесь под колеса иномарки попали две школьницы.
- По предварительным данным, водитель Daewoo допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения автомобиля, - пояснил инспектор по пропаганде УГИБДД Евгений Шевченко.
Девочек доставили в больницу для обследования. К счастью, девочки получили не самые серьезные травмы. Также по факту аварии проводится проверка.
Пострадавших несовершеннолетних доставили в медицинские учреждения г. Мурманска для обследования. По факту данного ДТП проводиться проверка.
Напомним: в Мурманске автобус въехал в легковушку.
ИСТОЧНИК KP.RU