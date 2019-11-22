В Мурманске водитель сбил двух девочек, переходивших дорогу на зеленый

СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-22T09:16:58+03:00

Детей сбили у дома №47 на улице Героев Рыбачьего. Фото: Андрей Круглов

Пешеходов увезли в больницу на обследование

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21 ноября оказалось богатым на ДТП в Мурманской области. Так, днем четверга, примерно в 15.10, авария случилась у дома №47 на улице Героев Рыбачьего. Здесь под колеса иномарки попали две школьницы.

- По предварительным данным, водитель Daewoo допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения автомобиля, - пояснил инспектор по пропаганде УГИБДД Евгений Шевченко.

Девочек доставили в больницу для обследования. К счастью, девочки получили не самые серьезные травмы. Также по факту аварии проводится проверка.

Пострадавших несовершеннолетних доставили в медицинские учреждения г. Мурманска для обследования. По факту данного ДТП проводиться проверка.

Напомним: в Мурманске автобус въехал в легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU