В ЗАТО Александровск, где собаки покусали ребенка, отловили 10 бездомных животных

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-21T17:22:30+03:00

Изменить размер текста: A A

По какой бы причине не оказались на улице собаки, но проходить мимо своры бездомных животных страшно даже взрослому человеку, что уж говорить о ребенке. Напомним: 19 ноября в Полярном на 8-летнюю девочку напали собаки, когда ребенок шел в школу. В полиции заверили, что школьница отделалась сильным испугом. Телесных повреждений нет, но порвана одежда. К слову, власти отреагировали на инцидент незамедлительно.

- В этот же день, действительно, состоялся рейд, в ходе которого были отловлены 10 собак. Отлов животных велся в Гаджиево, Оленьей Губе и Полярном, в том числе, том в районе, где собаки напали на школьницу. По Снежногорску информации нет, - сообщила «КП» советник главы ЗАТО Александровск по связям с общественностью Екатерина Жигалова.

В администрации подчеркнули, что сообщить о нападении или местоположении агрессивных животных жители ЗАТО Александровск могут по номерам телефона отдел капитального строительства администрации 8 (81530) 60-390 или 70-265.

ИСТОЧНИК KP.RU