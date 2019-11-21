В ЗАТО Александровск, где собаки покусали ребенка, отловили 10 бездомных животных
По какой бы причине не оказались на улице собаки, но проходить мимо своры бездомных животных страшно даже взрослому человеку, что уж говорить о ребенке. Напомним: 19 ноября в Полярном на 8-летнюю девочку напали собаки, когда ребенок шел в школу. В полиции заверили, что школьница отделалась сильным испугом. Телесных повреждений нет, но порвана одежда. К слову, власти отреагировали на инцидент незамедлительно.
- В этот же день, действительно, состоялся рейд, в ходе которого были отловлены 10 собак. Отлов животных велся в Гаджиево, Оленьей Губе и Полярном, в том числе, том в районе, где собаки напали на школьницу. По Снежногорску информации нет, - сообщила «КП» советник главы ЗАТО Александровск по связям с общественностью Екатерина Жигалова.
В администрации подчеркнули, что сообщить о нападении или местоположении агрессивных животных жители ЗАТО Александровск могут по номерам телефона отдел капитального строительства администрации 8 (81530) 60-390 или 70-265.
ИСТОЧНИК KP.RU