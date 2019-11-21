Житель Мурманска ограбил на улице 12-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 17:41 2019-11-21T17:08:34+03:00

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Стать жертвой похитителей можно не только в темном переулке. Силой отобрать имущество могут и средь бела дня около подъезда жилого дома. Так, в полицию Мурманска обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что на проспекте Кольском ее дочь ограбили.

- 12-летняя девочка возвращалась днем домой. Возле подъезда к ней неожиданно подошел незнакомый мужчина и потребовал отдать мобильный телефон. Забрав гаджет стоимостью 16,5 тысяч рублей, злоумышленник скрылся. Полицейские задержали любителя легкой наживы за сутки. Неработающий 53-летний мужчина во всем признался. Телефон девочке нашли во время обыска, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК России «Грабеж». Обидчику девочки грозит четыре года лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU