В Кировске из гаража пропало электрооборудование на 518 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:29 2019-11-21T16:29:25+03:00

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Как получить полмиллиона рублей? Очень просто! Достаточно спилить замок с чужого гаража и вынести оттуда дорогое оборудование. Правда, такой «заработок» приведет в колонию. Об этом не подумали 28-летний и 30-летний жители Кировска.

В полицию Кировска обратился работник организации, которая занимается электромонтажными работами. Мужчина рассказал, что из его гаража украли силовые кабели и электроинструменты общей стоимостью более 518 тысяч рублей.

Полицейские опросили соседей кировчанина по гаражу. Они также установили, что злоумышленники попали в помещение, спилив навесной замок. Правоохранителям удалось задержать двух местных жителей 28 и 30 лет. Одного из них уже привлекали к уголовной ответственности за вымогательство и хищение.

- Задержанные признались в содеянном и пояснили полицейским, что совершили кражу, чтобы потом продать инструмент. Часть похищенного они успели сдать в пункт приема металла, а деньги потратили, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU