2019-11-21T14:56:52+03:00
Добрые дела

Нуждающихся Мурманска кормят бесплатными обедами, благословленными поварами разных конфессий

Еженедельно за едой приходят до 130 человек, еще 50 порций развозят по домам
Лидия АРСТОВА
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"Живые" обеды пользуются популярностью. Фото: Радуга, Многодетные, Благотворительность, Мурманск!"Живые" обеды пользуются популярностью. Фото: Радуга, Многодетные, Благотворительность, Мурманск!
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К большому сожалению, любой человек может оказаться в трудной жизненной ситуации. Да в такой, что денег может не хватить даже на еду. На базе семейного центра «Радуга» каждую субботу нуждающихся северян кормят бесплатными горячими обедами. Организатором благотворительной инициативы «Жива» стал руководителя «Школы мужества» Владимир Листвин.

- Первоначально проект назывался «Пища жизни». Но его вдохновители решили поменять название на «Жива», что больше соответствует его истинной сути. «Жива» в переводе со старославянского означает «энергию». Особенность проекта в том, что вся пища предварительно благословляется в традициях той религиозной конфессии, представители которой готовят блюдо. Проект уже пользуется бешеной популярностью, о нем знают не только в Мурманске и области, но и в Москве. Еженедельно на обеды приходят до 130 человек, еще около 50 порций мы развозим лежачим мурманчанам и тем, кому сложно выходить из дома, - рассказала «КП» председатель общественной организации «Радуга» Маргарита Абдурахманова.

Еду может получить любой нуждающийся. Все желающие могут прийти каждую субботам с 16.00 до 18.00 в центр «Радуга», расположенный по адресу: Мурманск, ул. Гаджиева, 16, со стороны дороги. Напомним: бесплатные горячие обеды также можно получить от благотворительного фонда «Добрый мир» каждое воскресенье с 12.00 до 13.00 у дому № 2 на улице Бредова, а также между домами № 4 и 8 на улице Жуковского и между домами № 68 и 70 на улице Радищева

ИСТОЧНИК KP.RU

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