2019-11-21T13:50:24+03:00
Происшествия

На кольце Кола – Кильдинстрой сбили пешехода

Водителя оштрафовали на 2500 рублей
Елена МОЛОДЦОВА
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пострадавшего пешехода "скорая" увезла в больницу.пострадавшего пешехода "скорая" увезла в больницу.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Признаться, переходить широкую трассу по «зебре» да еще и за городом – задача не из легких. Автомобили несутся, не обращая внимания на предупреждающие знаки, и попасть под колеса проще простого. Вот и женщине, пытавшейся пересечь проезжую часть на кольце КолаКильдинстрой, не удалось благополучно добраться до другого тротуара.

- В 07.05 21 ноября на 1385 километре автодороги Р-21 «Кола» произошла авария. Водитель Ford ехал со стороны Колы в областной центр и сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход был доставлен в медицинское учреждение Мурманска для обследования. В отношении водителя был составлен административный протокол по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения», - рассказывает инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Иными словами мужчину оштрафовали на 2500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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