СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-21T12:04:48+03:00

О том, что от огня могут пострадать стоящие рядом автомобили, женщина явно не подумала [видео]

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Каждый «мусорную» реформу проводит по-своему. Лыжнице из столицы Заполярья видимо надоело смотреть на гору строительного мусора во дворе, но вместо того, чтобы жаловаться или искать ответственных, она решила его просто сжечь.

- 19 ноября около 21:00 во дворе дома №6 по улице Достоевского была попытка поджога мусора. Женщина около 50 лет, в желтой куртке с капюшоном, судя по всему, занимается лыжами. Может, кто знает ее? Не факт, что она не повторит свои действия! – такой полный тревоги пост появился в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Поступок поджигательницы на лыжах попал на камеру видеонаблюдения. Дама, не обращая внимания на людей во дворе, поставила в сугроб лыжи, и стала поджигать скопившейся строительный мусор. Когда пламя занялось, женщина подхватила спортивный инвентарь и была такова. Ее явно не волновало, что от огня вполне могут пострадать припаркованные рядом машины. К счастью, прохожие не растерялись и закидали начавшийся пожар снегом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/745151" frameborder="0"></iframe> В Мурманске лыжница подожгла строительный мусор на контейнерной площадке.Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU