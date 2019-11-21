2019-11-21T12:04:48+03:00
Происшествия

В Мурманске лыжница подожгла строительный мусор на контейнерной площадке

О том, что от огня могут пострадать стоящие рядом автомобили, женщина явно не подумала [видео]
Елена ЧУМАКОВА
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Женщина намеренно подожгла строительный мусор и ушла.Женщина намеренно подожгла строительный мусор и ушла.
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Каждый «мусорную» реформу проводит по-своему. Лыжнице из столицы Заполярья видимо надоело смотреть на гору строительного мусора во дворе, но вместо того, чтобы жаловаться или искать ответственных, она решила его просто сжечь.

- 19 ноября около 21:00 во дворе дома №6 по улице Достоевского была попытка поджога мусора. Женщина около 50 лет, в желтой куртке с капюшоном, судя по всему, занимается лыжами. Может, кто знает ее? Не факт, что она не повторит свои действия! – такой полный тревоги пост появился в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Поступок поджигательницы на лыжах попал на камеру видеонаблюдения. Дама, не обращая внимания на людей во дворе, поставила в сугроб лыжи, и стала поджигать скопившейся строительный мусор. Когда пламя занялось, женщина подхватила спортивный инвентарь и была такова. Ее явно не волновало, что от огня вполне могут пострадать припаркованные рядом машины. К счастью, прохожие не растерялись и закидали начавшийся пожар снегом.

В Мурманске лыжница подожгла строительный мусор на контейнерной площадке.Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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