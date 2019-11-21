2019-11-21T11:20:59+03:00
Общество

В Мурманской области Дети войны будут получать 1500 рублей на оплату коммуналки

Губернатор признал, что существуют люди, чье детство омрачило Великая Отечественная война [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис осчастливил 32 тысячи чеверян одним решением. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис осчастливил 32 тысячи чеверян одним решением. Фото: Правительство Мурманской области
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Так уж принято в России, что свой статус обязательно надо доказывать и не беда, что на это может уйти большая часть жизни. Вот и Дети войны много лет добивались своего признания и права на соцподдержку. Правда, на федеральном уровне этого так и не произошло, а вот некоторые регионы согласились с их позицией. Что ж теперь в их числе и Мурманская область.

- Я внес на рассмотрение областной Думы законопроект «О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области». У нас таких людей больше 32 тысяч, и около 4 тысяч из них раньше никаких выплат и поддержки не получали. Это несправедливо и мы это исправим! – сообщил о своем решение губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он предложил признать Детей войны и выделить им ежемесячную соцпомощь на оплату жилья и коммуналки в 1500 рублей. Правда, как и принято, в современном мире, скидки не суммируются. Вот и здесь, если северянин, например, получает ежемесячную жилищную коммунальную выплату как ветеран труда, то получить дополнительную субсидию по закону о Детях Войны не сможет. Однако какую льготу выбрать он сможет решить сам.

- Уверен, что депутаты Мурманской областной Думы нас поддержат и примут этот законопроект. Тогда уже с 1 января 2020 года, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, ситуация с помощью Детям войны изменится, - подчеркнул Андрей Владимирович.

Губернатор Мурмансой области предложил признать Детей войны и выделить им ежемесячную соцпомощь.Автор: Правительство Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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