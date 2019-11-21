2019-11-21T11:24:19+03:00
Общество

В Мурманске пропала 27-летняя девушка с голубыми глазами

16 ноября она ушла из дома и так и не вернулась
Наталья ЛОБАНОВА
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Уже почти неделю местонахождение северянки не известно. Фото: vk.com/murmanspas51Уже почти неделю местонахождение северянки не известно. Фото: vk.com/murmanspas51
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Вот уже пять дней в Мурманске обеспокоенные друзья и близкие ищут пропавшую Викторию Печковскую. 16 ноября девушка ушла из дома №13 по проспекту Ленина и с тех пор ее местонахождение не известно.

27-летняя северянка была одета в темную куртку с капюшоном, темные брюки и черные полуботинки на каблуке.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы темные, длиной ниже плеч.

Всех, кто может помочь с поисками Виктории и сообщить какую-либо информацию о ней, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8 (911) 311-70-20 или 8 (911) 339-89-41.

Напомним, что сейчас в Мурманске также ищут Андрея Ляпистова. 28-летний мужчина еще неделю назад отправился развозить заказы на своей «Газели», а через некоторое время машину нашли уже без водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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