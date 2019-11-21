В Мурманске пропала 27-летняя девушка с голубыми глазами
Вот уже пять дней в Мурманске обеспокоенные друзья и близкие ищут пропавшую Викторию Печковскую. 16 ноября девушка ушла из дома №13 по проспекту Ленина и с тех пор ее местонахождение не известно.
27-летняя северянка была одета в темную куртку с капюшоном, темные брюки и черные полуботинки на каблуке.
Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы темные, длиной ниже плеч.
Всех, кто может помочь с поисками Виктории и сообщить какую-либо информацию о ней, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8 (911) 311-70-20 или 8 (911) 339-89-41.
Напомним, что сейчас в Мурманске также ищут Андрея Ляпистова. 28-летний мужчина еще неделю назад отправился развозить заказы на своей «Газели», а через некоторое время машину нашли уже без водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU