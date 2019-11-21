В Мурманске на перекрестке иномарка въехала в автобус

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-21T10:35:28+03:00

Пассажиры общественного транспорта не пострадал, чего нельзя сказать о людях в легковушке

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Тише едешь, дальше будешь! Правда, далеко не все автомобилисты следуют этой прописной истине. Многие наоборот жмут педаль газа в пол и норовят проскочить на красный. Такое поведение на дороге до добра не доводит.

- В 17.30 20 ноября в районе дома №16/1 по проспекту Кольскому в Мурманске произошла авария. Toyota ехала в сторону проспекта Ленина и выскочила на перекресток проспекта Кольского и улицы Пономарева на запрещающий сигнал светофора. В этот момент автобус как раз завершал поворот налево. Столкновения избежать не удалось, - рассказывает инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

К счастью, никто из пассажиров автобуса не пострадал. А вот пассажиру иномарки помощь медиков все-таки понадобилось – его обслужили амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU