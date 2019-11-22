2019-11-22T13:35:12+03:00
Общество

Авиабилеты до Симферополя и Калининграда стали для мурманчан льготными

Поездка в Крым обойдется в 3750 рублей,правда не для всех
Наталья ЛОБАНОВА
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Перелеты для северян теперь стали доступнее. Фото: vk.com/mmk.aeroПерелеты для северян теперь стали доступнее. Фото: vk.com/mmk.aero
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Пакуем чемоданы! Теперь из Мурманска можно полететь в Симферополь и Калининград по льготным билетам. Добраться в эти города России по воздуху стало дешевле. .

18 ноября правительство РФ подписало постановление «О внесении изменений в правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта». Это нужно для того, чтобы перелеты стали доступнее россиянам.

Так, из Мурманска до Симферополя билет на самолет будет стоить 3750 рублей. Государство прибавит к этой сумме субсидию для авиакомпании в 4 тысячи рублей. Также субсидируют воздушные поездки и в Калининград.

- Размер тарифа на перевозку одного пассажира в направлении Мурманск – Калининград составляет 6 тысяч рублей. Субсидия из федерального бюджета по этому маршруту - 4,5 тысяч рублей, - сообщается в официальном документе правительства РФ.

Но летать по бюджетной цене смогут далеко не все, а только некоторые категории граждан.

- Льготные билеты предоставляются лицам до 23 лет, женщинам в возрасте старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, инвалидам I группы и их сопровождающим, инвалидам с детства II или III группы, а также северянам из многодетных семей, - рассказал "КП" замминистра транспорта и дорожного хозяйства в Мурманской области Виталий Осин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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