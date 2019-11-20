Финалисты «Музыкальных надежд Арктики» получили 12 индивидуальных мастер-классов в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 16:43 2019-11-20T16:30:19+03:00

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Летом пианистка из Гаджиево Анна Гришко выиграла грант на молодежном образовательном форуме Северо-Запада «Ладога», а уже сегодня можно сказать, что проект «Музыкальные надежды Арктики» успешно реализован. Как и было заявлено, в крупных городах Мурманской области прошли серии очных мастер-классов, после которых 12 лучших начинающих музыкантов из Североморска, Кировска, Гаджиево, Снежногорска, Мурманска, Мончегорска и Апатитов отправились в культурную столицу России.

- Эта поездка превзошла все мои ожидания и стала очень продуктивной и насыщенной. Помимо мастер-классов знаменитых преподавателей из Москвы, Шанхая и Санкт-Петербурга для каждого из ребят, участники смогли показать свои профессиональные навыки перед мировым сообществом на Международном культурном форуме и на концерте в одной из лучших музыкальных гимназий страны, а также побывали в Мариинском театре, Эрмитаже и Филармонии, - подводит итог автор проекта Анна Гришко. – «Музыкальные надежды Арктики» гармонично соединили в себе множество задач, которые были полностью реализованы. И главное, что я испытываю большую гордость за нашу Мурманскую область! Ребята получили высокую оценку мастерства от знаменитых музыкантов современности.

ИСТОЧНИК KP.RU