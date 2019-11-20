Парламентарии Мурманской областной Думы раскритиковали поправки в закон о тишине

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-20T16:06:31+03:00

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Осенью, когда в Мурманской области почти закончилась дорожная кампания, региональные чиновники предложили изменить местный закон "О тишине". Всего-то добавить в него пункт, что теперь по ночам можно будет вести ремонтные работы.

Зачем это понадобилось?

- Из-за особенностей нашей погоды у нас не так много времени, чтобы укладывать асфальт и вести другие работы в период, когда нет отрицательной температуры и снега. Чтобы полноценно использовать такие дни, нам надо разрешить шуметь по ночам, - пояснил на заседании Мурманской области Думы, где законопроект рассматривали в первом чтении, глава Апатитов Алексей Гиляров.

Именно из этого года поступила инициатива изменить закон. Но не все депутаты увидели в таких поправках плюсы.

- Мы улучшаем жизнь одних за счет ухудшения жизни других, - возразил Михаил Антропов. - Вот в Молочном был случай, когда грунт с камнями сваливали по ночам прямо под окна жилых домов.

Но, как пояснил Алексей Гиляров, предполагается, что по ночам будут не долбить и мешать спать по-максимуму, а делать наименее шумные работы. Его поддержал парламентарий Олег Черкашин, который пояснил: такое неудобство жители конкретных домов, у которых будут чинить дороги, испытают один-два дня. Зато потом будут наслаждаться результатом.

Как итог - законопроект был принят в первом чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU