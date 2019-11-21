Среднюю зарплату в Мурманской области насчитали в 61 134 рубля

СЕГОДНЯ 08:25 2019-11-21T08:25:36+03:00

Больше, чем жители Заполярья на Северо-Западе получают только в Ненецком автономной округе и в Санкт-Петербурге. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При этом в Заполярье доходы северян растут не так быстро, как в других регионах Северо-Запада

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Как бы тяжело жители Заполярья не вздыхали, получая зарплату, официальная статистика твердит – оплата труда в Мурманской области достойная и увеличивается!

Росстат опубликовал данные о среднемесячной зарплате россиян. Так, в Северо-Западном федеральном округе получка северян повысилась на 5% по сравнению с прошлым годом. А в Кольском крае она увеличилась еще больше.

- Среднемесячная заработная плата работников организаций в январе-сентябре 2019 года в Мурманской области составляет 61 134 рубля. Оплата труда выросла на 7,6% по сравнению с 2018 годом, - сообщается в официальной статистике Росстата.

Правда, есть регионы, где официально дела обстоят еще лучше. На 8-9% подросла получка в Карелии, Вологодской и Псковской областях.

Однако больше жителей Мурманской области на Северо-Западе получают только в Ненецком автономной округе и в Санкт-Петербурге (86,1 и 61,3 тысяч рублей соответственно).

Кроме того, согласно данным ведомства, число незанятых северян в Мурманской области на конец сентября - 7.4 тысяч человек. Больше безработных, чем в Заполярье, только в Архангельской области и в Санкт Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU