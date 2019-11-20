Гаражного вора из Мончегорска вычислили по следам на снегу
53-летний мончегорец, решив раздобыть легких денег, отправился грабить гараж, но не стал заметать следы своего преступления. Вдруг не поймают? Но стражи порядка, разумеется, нашли северянина на раз-два.
- В полицию обратился 54-летний житель Мончегорска, рассказав, что из его гаража кто-то похитил два велосипеда стоимостью 12 тысяч рублей и металлические листы, которые висели на стене, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
На место происшествия прибыли оперативники, которые заметили на свежевыпавшем снегу у гаража следы санок. Пройдя по ним, полицейские вскоре нашли и задержали подозреваемого. Им оказался безработный мончегорец.
- Мужчина объяснил блюстителям порядка, что совершил кражу, пока его никто не видел. Чтобы проникнуть в гараж, он сорвал с него металлические листы, а затем с помощью гвоздодёра разобрал деревянные доски. Похищенные вещи он сразу погрузил в сани-волокуши. Награбленное северянин собирался продать, а деньги потратить на свои нужды, - рассказали в ведомстве.
В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит лишение свободы до пяти лет. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU