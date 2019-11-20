По дороге на Териберку перевернулся микроавтобус с 24 китайскими туристами

СЕГОДНЯ 11:32 2019-11-20T11:32:03+03:00

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Не всех пустит в Териберку дорога Кола - Серебрянские ГЭС. Особенно непросто добраться до знаменитого села зимой, когда мешают снегопады и лед под колесами.

В неприятную ситуацию вечером 19 ноября попали 24 китайских туриста, которые хотели побывать в "левиафанском" месте. Авария случилась на 36 километре Серебрянки.

- Микроавтобус Mercedes, который вез туристов, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. На место выезжали сотрудники пожарной части 64 в составе четырех человек и аварийно-спасательный отряд Кандалакши, - рассказал "КП" начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

К счастью, никто из гостей Заполярья не пострадал. Причиной ДТП стала гололедица.

Из-за гололеда фура перегородила всю дорогу. Фото: Михаил Тарханов

- На затяжном подъеме из-за ужасного состояния дороги (дорога была почищена, но в этот гололед не посыпана песком и противогололедными реагентами) фура не смогла подняться, её развернуло поперек дороги и она перегородила движение в обе стороны. На спуске из-за гололеда водитель автобуса не смог затормозить, автобус, к счастью, не собрал пробку, которая собралась впереди, но вылетел с дороги, - рассказали очевидцы аварии в группе "Мурманск".

По данным и.о. начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Никиты Половнева, возбуждено административное расследование .

ИСТОЧНИК KP.RU