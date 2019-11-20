Проверка слуха: в Ловозерских тундрах упал гражданский вертолет
Над Мурманской областью летают не только военные вертолеты и санавиация, но и гражданские. До некоторых населенных пунктов Кольского полуострова просто так не добраться.
Как сообщил "КП" информированный источник, на днях в Ловозерских тундрах упал один такой гражданский вертолет, принадлежащий АО "Вологодское авиационное предприятие". Она возит пассажиров и доставляет грузы в отдаленные села Терского и Ловозерского районов. И не только. Например, вертушки летают для наблюдения за ЛЭП.
- Подразделение АО «ВАП» "Кольское" действует в Мурманской области, - говорится на сайте предприятия - С 2015 года вологодские вертолеты осуществляют эвакуацию больных с территории всего Кольского полуострова, заказчик - Мурманский территориальный центр медицины катастроф. Осуществляют доставку пассажиров и грузов для обеспечения безопасного мореплавания в акваториях морского порта Мурманск и на подходах к нему, заказчик "Росморпорт". Перевозят многочисленных туристов и снаряжение к местам рыбалки и отдыха.
Впрочем, ни в МЧС Мурманской области, ни в Мурманском следственном отделе на транспорте, ни на самом Вологодском авиационном предприятии информация о крушении вертолета не проходила.
Напомним: в феврале 2018 года рядом с Ловозером вертушка, попавшая в снежный буран, столкнулась с деревом.
ИСТОЧНИК KP.RU