2019-11-20T11:16:20+03:00
Происшествия

Проверка слуха: в Ловозерских тундрах упал гражданский вертолет

Во время ЧП в Мурманской области никто не пострадал
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Ни в МЧС, ни в Следственном отделе на транспорте информации про упавший вертолет нет [снимок носит иллюстративный характер].Ни в МЧС, ни в Следственном отделе на транспорте информации про упавший вертолет нет [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Олег УКЛАДОВ
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Над Мурманской областью летают не только военные вертолеты и санавиация, но и гражданские. До некоторых населенных пунктов Кольского полуострова просто так не добраться.

Как сообщил "КП" информированный источник, на днях в Ловозерских тундрах упал один такой гражданский вертолет, принадлежащий АО "Вологодское авиационное предприятие". Она возит пассажиров и доставляет грузы в отдаленные села Терского и Ловозерского районов. И не только. Например, вертушки летают для наблюдения за ЛЭП.

- Подразделение АО «ВАП» "Кольское" действует в Мурманской области, - говорится на сайте предприятия - С 2015 года вологодские вертолеты осуществляют эвакуацию больных с территории всего Кольского полуострова, заказчик - Мурманский территориальный центр медицины катастроф. Осуществляют доставку пассажиров и грузов для обеспечения безопасного мореплавания в акваториях морского порта Мурманск и на подходах к нему, заказчик "Росморпорт". Перевозят многочисленных туристов и снаряжение к местам рыбалки и отдыха.

Впрочем, ни в МЧС Мурманской области, ни в Мурманском следственном отделе на транспорте, ни на самом Вологодском авиационном предприятии информация о крушении вертолета не проходила.

Напомним: в феврале 2018 года рядом с Ловозером вертушка, попавшая в снежный буран, столкнулась с деревом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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