В Мурманской области отмечают 20-летие образования мировой юстиции Российской Федерации

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-20T09:05:43+03:00

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Развитие мировой юстиции Мурманской области началось с 26 декабря 2002 года, когда были назначены первые четыре мировых судьи. 14 февраля 2003 года было создано Управление по обеспечению деятельности мировых судей Мурманской области.

На момент начала функционирования первых мировых судей полностью отсутствовала материально-техническая база, выделенные помещения нуждались в ремонте, который требовал времени и существенных финансовых средств.

По федеральному закону Мурманской области, было определено 45 должностей мировых судей и судебных участков. Первые четверо, как указывалось выше, были назначены в конце декабря 2002-го. Через год – еще трое, в 2004 году - 19, в 2005-м – 15, в 2006-м - еще 4. На сегодняшний день назначены 48 человек.

Для мировых судей Мурманской области, как и для всех их коллег в Российской Федерации, основной проблемой как являлась, так и является чрезмерная загруженность делами и материалами различных категорий. Непомерная нагрузка, естественно, ложится и на аппарат мирового судьи, состоящий из госслужащих. Чтобы как-то снизить ее, Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Мурманской области с начала деятельности мировой юстиции приобретались компьютеры и телефонные аппараты для каждого работника судебного участка, ксерокс для каждого судебного участка, франкировальные машины.

Увеличение аппарата мирового судьи - одна из существенных мер в этом направлении. 13 октября 2006 года распоряжением первого заместителя Губернатора Мурманской области А.А. Селина с 1 января 2007 года увеличивается на одну единицу аппарат 10 мировых судей с наивысшей ежемесячной нагрузкой, с 1 апреля 2007 года – в пятнадцати, и с 1 июля 2007-го еще в 14 судебных участках мировых судей.

В аппаратах 39 мировых судей введены дополнительные должности ответственного секретаря суда. На сегодняшний день, как правило, на каждом судебном участке трудятся не менее трех гражданских служащих: по два ответственных секретаря и одному секретарю судебного заседания.

С момента начала реформы мировой юстиции в Мурманской области действуют 48 судебных участков, общий штат их аппаратов составляет 163 гражданских служащих. Несмотря на изменение подсудности уголовных и гражданских дел, нагрузка на судебные участки неизменно растет, что также связано с активной реализацией гражданами и юридическими лицами своих прав и цивилизованным решением споров.

Мировые судьи Первомайского судебного района г.Мурманска поздравляют коллег с 20-летием образования мировой юстиции Российской Федерации, выражая особую благодарность за работу своему аппарату, понимая, насколько нелегка и кропотлива их работа, а от сплоченности коллектива и выполнения единых задачи зависит успешность судебного участка в целом.

Коллектив мировых судей Первомайского судебного района города Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU