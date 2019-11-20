Суд признал недействительным брак жительницы Мончегорска и азербайджанца ради прописки

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-20T08:55:04+03:00

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В ноябре прошлого года в Мончегорске 39-летняя местная жительница вышла замуж за 53-летнего азербайджанца. Благодаря браку мужчина получил разрешение на временное проживание в нашей стране. Через пару месяцев семейной жизни, уже в январе, после ссоры северянка решила снять с регистрационного учета своего супруга. И обратилась в миграционный пункт, заявив, что брак между ними - фиктивный.

Правда, в зале суда женщина передумала. Супруги в один голос уверяли, что у них все-таки любовь. Однако по словам свидетелей, жительница Мончегорска уже связала судьбу с другим мужчиной. Он воспитывает ее дочь, дает деньги. Прокурор доказал, что «супруги» не собирались создавать семью, не жили вместе и не общались как до, так и после заключения брака. Просто иностранец хотел получить разрешение на временное проживание в стране.

- Управление по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области будет рассматривать вопрос законности нахождения иностранного гражданина в России, - рассказала «КП» старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анжелика Черногубова.

Судом расторг брак между супругами.

ИСТОЧНИК KP.RU