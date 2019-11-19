Главный врач Апатитско-Кировской больницы разоблачил лжеофтальмолога
Сколько времени аферистка-офтальмолог гостила в Заполярье и сколько доверчивых северян обманула, не известно. Но, как говорится, сколько веревочке не виться, а и на нее найдется бдительный главный врач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев.
- Девушка пришла во взрослую поликлинику и представилась выездной сотрудницей Санкт-петербургского филиала научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова (МНТК). И сообщила, что в рамках федеральной программы «Здоровье зрения» проводит профосмотры. Якобы они согласованы не только с региональным минздравом, но и с губернатором, - рассказывает Юрий Ширяев.
По словам главврача, девушка грамотно говорит и умеет войти в доверие, предъявила лицензию МНТК. В ходе профосмотра «врач» продает некие чудо-очки за 2000 рублей, цена которых на популярном китайском сайте не превышает и двухсот целковых.
Заведующий амбулатории отправил даму к главврачу, а тот перед встречей с «офтальмологом» позвонил в Санкт-Петербург и выяснил, что программа давно закрыта, а такой сотрудницы у них никогда и не было.
- При личной встречи она не смогла предъявить мне документы, но пообещала прислать их по электронной почте. Однако после вопроса, почему о ней ничего не знают в самом центре, она быстро свернула разговор и ушла, - отметил Юрий Семенович. – Меня возмутило, что мошенники пользуются добрым именем такого федерального центра и считают, что в провинции работают, мягко говоря, простофили.
Кстати, федеральный медицинский центр уже готовится защищать свою репутацию в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU