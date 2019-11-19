2019-11-19T17:19:18+03:00
Происшествия

Главный врач Апатитско-Кировской больницы разоблачил лжеофтальмолога

Юрия Ширяева возмутило, что мошенница прикрывается именем именитой федеральной клиники и мнением, что в провинции работают простофили
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
При встрече с "офтальмологом" у Юрия Ширяева сработала интуаиция, и он разоблачил мошенницу. Фото: hibinform.ruПри встрече с "офтальмологом" у Юрия Ширяева сработала интуаиция, и он разоблачил мошенницу. Фото: hibinform.ru
Изменить размер текста:

Сколько времени аферистка-офтальмолог гостила в Заполярье и сколько доверчивых северян обманула, не известно. Но, как говорится, сколько веревочке не виться, а и на нее найдется бдительный главный врач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев.

- Девушка пришла во взрослую поликлинику и представилась выездной сотрудницей Санкт-петербургского филиала научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова (МНТК). И сообщила, что в рамках федеральной программы «Здоровье зрения» проводит профосмотры. Якобы они согласованы не только с региональным минздравом, но и с губернатором, - рассказывает Юрий Ширяев.

По словам главврача, девушка грамотно говорит и умеет войти в доверие, предъявила лицензию МНТК. В ходе профосмотра «врач» продает некие чудо-очки за 2000 рублей, цена которых на популярном китайском сайте не превышает и двухсот целковых.

Заведующий амбулатории отправил даму к главврачу, а тот перед встречей с «офтальмологом» позвонил в Санкт-Петербург и выяснил, что программа давно закрыта, а такой сотрудницы у них никогда и не было.

- При личной встречи она не смогла предъявить мне документы, но пообещала прислать их по электронной почте. Однако после вопроса, почему о ней ничего не знают в самом центре, она быстро свернула разговор и ушла, - отметил Юрий Семенович. – Меня возмутило, что мошенники пользуются добрым именем такого федерального центра и считают, что в провинции работают, мягко говоря, простофили.

Кстати, федеральный медицинский центр уже готовится защищать свою репутацию в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
38-летняя мурманчанка из ревности зарезала ножом своего сожителя
«Пожалуйста, оставьте!»: Северяне отреагировали на информацию о сносе вокзала в Кировске
На озере Имандра начали ловить корюшку
Из Мурманска будет ходить прямой поезд до Крыма
В колонию в Мурмашах прислали мобильник в сале
Жителям Умбы и Оленегорска вернули холодную воду спустя шесть часов
В Мурманске пьяный водитель перевернулся на улице Радищева
Полиция: В Мурманске наледь не падала на голову ребенка
Под Мурманском пассажиров сломавшегося автобуса бесплатно довезли проезжавшие мимо водители
Депутат Мурманской областной Думы Борис Пищулин о доходах бюджета в 2019 года: "Мы никогда такого не видели"
Островной остался без света
Бюджет Мурманской области в 2020 году будет дефицитный, а госдолг составит 19 миллиардов рублей
Икона, написанная осужденным из колонии в Мурмашах, отправится на конкурс в Москву
Недалеко от Туломы сгорел автомобиль
Житель Мурманска вырвал листы из своего уголовного дела и сжег их