Главный врач Апатитско-Кировской больницы разоблачил лжеофтальмолога

СЕГОДНЯ 16:47 2019-11-19T17:19:18+03:00

При встрече с "офтальмологом" у Юрия Ширяева сработала интуаиция, и он разоблачил мошенницу. Фото: hibinform.ru

Юрия Ширяева возмутило, что мошенница прикрывается именем именитой федеральной клиники и мнением, что в провинции работают простофили

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Сколько времени аферистка-офтальмолог гостила в Заполярье и сколько доверчивых северян обманула, не известно. Но, как говорится, сколько веревочке не виться, а и на нее найдется бдительный главный врач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев.

- Девушка пришла во взрослую поликлинику и представилась выездной сотрудницей Санкт-петербургского филиала научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова (МНТК). И сообщила, что в рамках федеральной программы «Здоровье зрения» проводит профосмотры. Якобы они согласованы не только с региональным минздравом, но и с губернатором, - рассказывает Юрий Ширяев.

По словам главврача, девушка грамотно говорит и умеет войти в доверие, предъявила лицензию МНТК. В ходе профосмотра «врач» продает некие чудо-очки за 2000 рублей, цена которых на популярном китайском сайте не превышает и двухсот целковых.

Заведующий амбулатории отправил даму к главврачу, а тот перед встречей с «офтальмологом» позвонил в Санкт-Петербург и выяснил, что программа давно закрыта, а такой сотрудницы у них никогда и не было.

- При личной встречи она не смогла предъявить мне документы, но пообещала прислать их по электронной почте. Однако после вопроса, почему о ней ничего не знают в самом центре, она быстро свернула разговор и ушла, - отметил Юрий Семенович. – Меня возмутило, что мошенники пользуются добрым именем такого федерального центра и считают, что в провинции работают, мягко говоря, простофили.

Кстати, федеральный медицинский центр уже готовится защищать свою репутацию в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU