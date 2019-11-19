38-летняя мурманчанка из ревности зарезала ножом своего сожителя

СЕГОДНЯ 17:48 2019-11-19T17:09:05+03:00

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Какие только неприятности не случаются в разгар семейных ссор, особенно если они происходят за бокалом вина или чего-нибудь покрепче. А иногда накал страстей доходит до точки невозврата. Так произошло и в один холодный день в столице Заполярья.

17 ноября в одном из общежитий Мурманска нашли труп мужчины. На место происшествия выехали следователи, которые осмотрели тело северянина и обнаружили, что смерть была насильственной. Вместе с сотрудниками уголовного розыска они смогли найти и задержать подозреваемую в убийстве. Ей оказалась 38-летняя местная жительница.

- По данным следствия, в ночь на 17 ноября мурманчанка вместе со своим сожителем распивала спиртное в комнате общежития. Слово за слово, они начали ссориться, и разозленная северянка ударила мужчину ножом в грудь. От полученного ранения тот скончался на месте, - рассказали в Следственном управлении по Мурманской области.

Женщина раскаялась в содеянном и дала признательные показания. Он также объяснила, что убила сожителя из-за накопившейся ревности.

В отношении мурманчанки возбуждено дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Ей светит до 15 лет лишения свободы. Сейчас ревнивица находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU