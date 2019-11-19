Жителям Умбы и Оленегорска вернули холодную воду спустя шесть часов

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-19T13:30:56+03:00

Вода в кранах жителей Умбы и Оленегорска появилась только к вечеру. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

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Вчера, 18 ноября, в двух муниципалитетах региона почти 300 северян остались без холодной воды.Неполадки с водоснабжением произошли в Умбе и Оленегорске. Около шести - семи часов жители 13 домов пребывали без воды, не имея возможности банально смыть бачок унитаза, помыться и приготовить еду. По сообщению местных Единых дежурно-диспетчерских служб, ремонтные работы по ликвидации последствий аварии начались незамедлительно.

Напомним, в Умбе от отключения пострадали 174 человека, в Оленегорске – 124. Без благ цивилизации жители двух муниципалитетов остались примерно в одно и то же время, в 9.15 и в 10.05 соответственно.

- Причиной обеих аварий стало повреждение магистральных линий. В Оленегорске неполадки с водоснабжением устранили в 15.05, в Умбе – в 16.58, - сообщил «КП» начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU