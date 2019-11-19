В Мурманске пьяный водитель перевернулся на улице Радищева

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-19T13:09:52+03:00

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Ночь с 18 на 19 ноября выдалась богатой на сальто с переворотом «железных коней». В 00:06 спасателям пришлось вытаскивать улетевшую в кювет легковушку на 2 километре автодороги Мурманск – Североморск, а еще через четыре минуты мчаться к корпусу 6 дома №72 по улице Радищева в столице Заполярья на помощь иномарке, которую постигла та же участь.

- Авария произошла в 00:05 19 ноября. Fiat вылетел в кювет и перевернулся. Когда на место ДТП приехал наряд дорожно-патрульной службы, водителя на месте уже не было. В ходе оперативной работы мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны недалеко от места аварии, - рассказывают в отделе пропаганды УГИБДД по Мурманской области.

Какой первый ответ приходит на ум на вопрос, почему водитель сбежал с места аварии? Правильно! Мужчина был пьян, что и подтвердила процедура освидетельствования. К слову, горе-водитель не стал отпираться и честно признался, что позволил себе сесть за руль подшофе. В отношении него составлены два протокола об административных правонарушениях: первый – за езду в нетрезвом виде (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ), второй – за оставление места ДТП (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ).

- Информации о двух пострадавших (о них сообщили пользователи соцсетей – Ред.) не подтвердилась – водитель в момент аварии находился один в салоне, - подчеркнули в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU