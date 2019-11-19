Полиция: В Мурманске наледь не падала на голову ребенка

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-19T13:10:23+03:00

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Хайп и не более того! Пост о том, что в Мурманске на голову ребенка упала наледь, набрал 40 тысяч просмотров. Напомним, резонансная новость появилась в субботу, 16 ноября. Глыба льда сползла с балкона девятого этажа дома №6 по улице Пархоменко, как раз в тот момент, когда мимо проходил ребенок. Последний, к счастью, практически не пострадал. Зато почти сразу после инцидента на крыше дома появились сотрудники управляющей компании и стали убирать снег.

- Если этот случай и имел место быть, то родители ребенка никуда об этом не сообщили. По крайней мере, несовершеннолетние в медучреждения с такой историей не обращались. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что управляющая компания занималась очисткой в плановом режиме, огородив опасную территорию. Дворник тоже об этой истории ничего не слышал, - рассказал и.о. начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Никита Полвонев.

Надо отдать должное, что такая история вполне могла произойти и если не по этому, то по другому адресу. Дома, где наледь и сосульки грозят рухнуть на головы прохожих, и в Мурманске, и в области не редкость.

ИСТОЧНИК KP.RU