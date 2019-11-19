Икона, написанная осужденным из колонии в Мурмашах, отправится на конкурс в Москву

СЕГОДНЯ 10:47 2019-11-19T10:47:25+03:00

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О том, что некоторые из отбывающих наказание в местах лишения свободы берутся за кисть и создают неплохие картины, известно давно. В этот раз перед художниками из исправительных учреждений Мурманской области стояла задача представить на конкурс иконописные изображения святых благоверных великих князей, святых полководцев, с мечом и щитом в руках мужественно защищавших «веру православную и свое Отечество» от посягательств завоевателей.

- Всего в региональном этапе приняли участие пять работ осужденных из исправительных колоний №16 (Мурмаши), №17 (Мурманск) и №18 (Мурмаши), а также из колоний-поселений №20 (Зеленоборский) и №24 (Оленегорск). Конкурсная комиссия под председательством помощника начальника Управления федеральной службы исполнения наказания по организации работы с верующими отца Романа сочла, что икона с изображением предводителя Небесного Воинства Архистратига Михаила, написанная осужденным ИК-16, соответствует всем канонам и правилам и достойна представлять наш регион в Москве, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

К слову, в Первопрестольной работу подопечного исправительной колонии №16 ждет серьезная конкуренция.

ИСТОЧНИК KP.RU