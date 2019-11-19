2019-11-19T10:47:25+03:00
Общество

Икона, написанная осужденным из колонии в Мурмашах, отправится на конкурс в Москву

Подопечный ИК-16 изобразил лик предводителя Небесного Воинства Архистратига Михаила
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Именно эта икона отправится в Москву представлять творчество осужденных Мурманской области. Фото: УФСИН по Мурманской областиИменно эта икона отправится в Москву представлять творчество осужденных Мурманской области. Фото: УФСИН по Мурманской области
Изменить размер текста:

О том, что некоторые из отбывающих наказание в местах лишения свободы берутся за кисть и создают неплохие картины, известно давно. В этот раз перед художниками из исправительных учреждений Мурманской области стояла задача представить на конкурс иконописные изображения святых благоверных великих князей, святых полководцев, с мечом и щитом в руках мужественно защищавших «веру православную и свое Отечество» от посягательств завоевателей.

- Всего в региональном этапе приняли участие пять работ осужденных из исправительных колоний №16 (Мурмаши), №17 (Мурманск) и №18 (Мурмаши), а также из колоний-поселений №20 (Зеленоборский) и №24 (Оленегорск). Конкурсная комиссия под председательством помощника начальника Управления федеральной службы исполнения наказания по организации работы с верующими отца Романа сочла, что икона с изображением предводителя Небесного Воинства Архистратига Михаила, написанная осужденным ИК-16, соответствует всем канонам и правилам и достойна представлять наш регион в Москве, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

К слову, в Первопрестольной работу подопечного исправительной колонии №16 ждет серьезная конкуренция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Мурманском пассажиров сломавшегося автобуса бесплатно довезли проезжавшие мимо водители
Депутат Мурманской областной Думы Борис Пищулин о доходах бюджета в 2019 года: "Мы никогда такого не видели"
Островной остался без света
Бюджет Мурманской области в 2020 году будет дефицитный, а госдолг составит 19 миллиардов рублей
Недалеко от Туломы сгорел автомобиль
Житель Мурманска вырвал листы из своего уголовного дела и сжег их
«Жаркую» фотосессию пожарных в поддержку животных в Апатитах отменили
Самой дорогой машиной Мурманской области стала Bentley Bentayga V8
Александр Масляков лично пригласил команду из Мурманска "Ой, всё!" на фестиваль в Сочи
В Кандалакше пассажирам пришлось выталкивать из снежного плена автобус
В Мурманск вернулась программа "Ревизорро"
В Мурманской области глав муниципалитетов и ответственные органы власти обязали выйти в соцсети
Умба и Оленегорск остались без холодной воды
Мурманские депутаты попросят правительство России обязать владельцев чипировать своих питомцев
Зима подождет: Мурманск покидают морозы
В Мурманской области уменьшился прожиточный минимум
В Мурманской области создали прогосударственную управляющую компанию
Под Зверосовхозом 6-летняя девочка, перебегавшая дорогу, попала под автобус
48 шахматистов представляют Мурманскую область на первенстве Северо-Запада
В Мурманскую область идет пандемический и гонконгский грипп
"Африка? Нда!": Жители Мурманской области присоединились к шутливой акции вариаций на тему нового логотипа Санкт-Петербурга
Завершились поиски 71-летней женщины, которая из Великого Новгорода отправилась в Оленегорск
86 рейсов автобусов №105 и 106 из Мурманска в Североморск и аэропорт пришлось отменить из-за некачественного топлива
Следователи назвали причину гибели жителя Кандалакши, беда с которым произошла на глазах у сына
Снежный коллапс: Три машины разом сломались и не дошли до Снежногорска
В Мурманске белочка поднимается на восьмой этаж жилого дома за угощением