Недалеко от Туломы сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-19T10:15:33+03:00

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Увы и ах, спасти от огня автомобиль крайне трудно, только если рядом на этот случай не стоит пожарная машина. Но такое случается крайне редко. Вот и загоревшийся на 10 километре автодороги «Кола – КПП Лотта» «железный конь» к моменту приезда огнеборцев полыхал уже вовсю.

- Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 21:26 18 ноября. На место выехало два пожарно-спасательных подразделения в составе семи человек и двух единиц техники. Пожар полностью уничтожил автомобиль. Причины устанавливаются, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

К слову, на дорогу до места и борьбу в разбушевавшемся пламенем пожарным понадобилось 44 минуты. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Кольского района, огонь ликвидировали в 22:15. Если не считать обугленный остов предположительно Niva, то в ЧП никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/744653" frameborder="0"></iframe> Недалеко от Туломы полыхал автомобиль.Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU