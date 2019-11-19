Недалеко от Туломы сгорел автомобиль
Увы и ах, спасти от огня автомобиль крайне трудно, только если рядом на этот случай не стоит пожарная машина. Но такое случается крайне редко. Вот и загоревшийся на 10 километре автодороги «Кола – КПП Лотта» «железный конь» к моменту приезда огнеборцев полыхал уже вовсю.
- Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 21:26 18 ноября. На место выехало два пожарно-спасательных подразделения в составе семи человек и двух единиц техники. Пожар полностью уничтожил автомобиль. Причины устанавливаются, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
К слову, на дорогу до места и борьбу в разбушевавшемся пламенем пожарным понадобилось 44 минуты. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Кольского района, огонь ликвидировали в 22:15. Если не считать обугленный остов предположительно Niva, то в ЧП никто не пострадал.
Недалеко от Туломы полыхал автомобиль.Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU