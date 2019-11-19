Житель Мурманска вырвал листы из своего уголовного дела и сжег их

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-19T09:21:20+03:00

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Была одна статья, а стало две - такой урожай уголовных дел насобирал житель Мурманска своими незаконными действиями.

Сначала мужчину поймали на преступлении по п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ - незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Началось расследование, а когда закончились следственные действия, подозреваемому дали материалы дела для ознакомления. Тот решил действовать своеобразно: вырвал несколько листов и сжег их. Вот только не только не помогло, но и ухудшило положение. Против северянина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 294 УК РФ – вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела.

- Мужчина был признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов, вид которых определяет орган местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, - сообщили в пресс-службе Бежецкого городского суда Тверской области.

Мурманчанин не стал обжаловать приговор не обжалован, и тот вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU