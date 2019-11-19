2019-11-19T09:19:28+03:00
Общество

«Жаркую» фотосессию пожарных в поддержку животных в Апатитах отменили

В МЧС по Мурманской области обещали подумать над идеей, но в менее пикантном исполнении
Елена МОЛОДЦОВА
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Аптаитские пожарные ни чем не хуже австралийских по телосложению, но "жаркая" фотосессия не состоится. Фото: vk.com/lavinainfoАптаитские пожарные ни чем не хуже австралийских по телосложению, но "жаркая" фотосессия не состоится. Фото: vk.com/lavinainfo
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Апатитские огнеборцы всерьез озаботились проблемой бездомных животных. Напомним, сотрудники 8 пожарно-спасательной части взяли к себе на ПМЖ щенка Вилли из приюта «Бездомный ангел». Не прошлой неделе после этой новости, как в сети появилась информация, что пожарные из Апатитов решили последовать примеру своих австралийских коллег, которые ежегодно устраивают «жаркую» фотосессию, делают календарь, а вырученные от его продажи деньги идут на помощь бездомным собакам и кошкам.

- В нашей части многие могут позволить себе сняться без формы. Мы уже обсуждали этот проект и решили: надо сделать! — рассказал «ХибИнформБюро» Никита Шамрай, лучший пожарный Мурманской области 2019 года и сотрудник 8 пожарно-спасательной части. — Только нужно найти фотографа, обдумать, как снимки будут выглядеть.

Однако до практики дело не дошло.

- Наш сотрудник пошутил, - прокомментировал идею Никиты начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов. - Но мы подумаем над фотосессией пожарных в обмундировании с той же целью - в поддержку бездомных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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