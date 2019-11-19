Самой дорогой машиной Мурманской области стала Bentley Bentayga V8

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-19T08:51:08+03:00

За Bentley Flying Spur V8 ее владелец заплатил 120 тысяч рублей налога. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ее владелец заплатил налог в 120 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

На дорогах Мурманской области можно увидеть и кабриолеты, и электрокары (в регионе официально зарегистрирована одна Tesla). Стоимость таких машин - миллионы рублей. Какая же самая дорогая? Ответ знают в налоговой инспекции Заполярья.

Правда, здесь оценивали авто не по тому, сколько за них заплатили в салоне, а сколько владельцы отдали по налогу.

- Больше всего заплатил хозяин Bentley Flying Spur V8 - более 120 тысяч рублей. Следом идет владелец Mercedes-Benz AMG G63 - более 90 тысяч рублей, - сообщили в налоговой инспекции Мурманска.

Помимо указанных иномарок в число самых дорогих машин заполярной столицы вошли Audi S8, Land Rover Range Rover, Porsche Cayenne S, BMW X6 M и Bentley Bentayga V8. Налог на них составил от 60 до 83 тысяч рублей.

К слову, северяне еще продолжают платить государственный сбор в этом году. Последний день, когда можно это сделать, 2 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU