2019-11-18T17:05:39+03:00
Общество

В Кандалакше пассажирам пришлось выталкивать из снежного плена автобус

Рейс в Полярные Зори задержали больше чем на час [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Убрать автобус со льда удалось только благодаря усилиям пассажиров. Фото: vk.com/kandvkurseУбрать автобус со льда удалось только благодаря усилиям пассажиров. Фото: vk.com/kandvkurse
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Не далее как в январе мурманчанам пришлось выталкивать забуксовавший в снегопад троллейбус, и вот ситуация повторяется. На этот раз в западню угодил автобус в Кандалакше, который должен был отправиться в Полярные Зори в 12:30 15 ноября с привокзальной площади.

Свои коррективы в расписание общественного транспорта внес лед под снежной кашей. Водитель пытался сдвинуть с места забуксовавший автобус всеми способами, но в итоге на помощь пришли пассажиры - они вытолкали тяжелый транспорт из западни и в 13:45 выдвинулись в сторону Полярных Зорь.

- Прошу администрацию города, да и района, обратить на это внимание! Виноваты не автобусы, а службы, чистящие город, и район. Все знают, что наступила зима, и, представляете, идет снег, который надо чистить!!!! Постоянно! Почему люди должны опаздывать на работу и толкать автобус?! - обратилась к местным властям Наталья Минина.

И те отреагировали. В тот же день народные избранники нагрянули на привокзальную площадь с проверкой и составили акт о ненадлежащем состоянии проезжей части.

- Учитывая обильные осадки последние две недели, сложилась такая ситуация. Подрядчик отреагировал, и в этот же день привокзальная площадь была от снега очищена, - рассказала «КП» и.о. главы Кандалакши Светлана Малахова. - Мы мониторим ситуацию и регулярно проводим рейды с участием администрации города.

В Кандалакше пообещали держать руку на пульсе и не допускать подобных эксцессов. К сожалению, пока ни сам губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ни его видеооператоры не доехали с инспекцией до юга Кольского полуострова.

В Кандалакше пассажирам пришлось выталкивать автобус из снежного плена.Автор: Алена Нейштадт! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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