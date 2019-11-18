2019-11-18T16:30:50+03:00
Телевизор

В Мурманск вернулась программа "Ревизорро"

Ведущая "пацанка" Ксения Милас побывала в ресторане "Деканте", кафе "Белый кролик" и на фудкорте "Мурманск молла"
Мария ПАШЕНКОВА
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Ксения Милас - новая ведущая "Ревизорро". Фото: www.instagram.com/official_milasКсения Милас - новая ведущая "Ревизорро". Фото: www.instagram.com/official_milas
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В 2015 году съемки передачи "Ревизорро" наделали много шума в Мурманске. Напомним: ведущую Елену Летучую очень негостеприимно встретили в кафе "Юность". Спор из-за просроченных вареников закончился потасовкой и судом.

И вот спустя три года "Ревизорро" вернулась в столицу Заполярья. На этот раз с новым лицом - теперь передачу ведет участница еще одного шоу на телеканале "Пятница" - "Пацанки" - Ксения Милас.

Официального комментария от телеканала о поездке в Мурманск нет, но где побывала съемочная группа, можно узнать благодаря вездесущим социальным сетям. Так, с проверкой нагрянули в ресторан "Деканте", кафе "Белый кролик" и на фудкорт "Мурманск молла".

- Спасибо за теплую душевную атмосферу и самые вкусные блюда. На кухне не были, но верим в вас, - написали гости в книге отзывов и предложений "Белого кролика".

kofeynya_white_rabbitkofeynya_white_rabbit
Друзья! А у нас в гостях побывала звезда шоу "Пацанки" на Пятнице и ведущая нового сезона "Ревизорро"- Ксения Милас @official_milas. Спасибо, что нашли время поделиться впечатлениями от посещения нашей кофейни. Всегда рады видеть Вас в @kofeynya_white_rabbit!
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Когда именно выпуск "Ревизорро" про Мурманск выйдет в эфир - пока не известно.

temchik_williamstemchik_williams
Ревизорро в Мурманске Съемки и классный день для отдыха, а так же конечно бесценный опыт #ксениямилас
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ИСТОЧНИК KP.RU

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