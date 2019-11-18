В Мурманск вернулась программа "Ревизорро"

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-18T16:30:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2015 году съемки передачи "Ревизорро" наделали много шума в Мурманске. Напомним: ведущую Елену Летучую очень негостеприимно встретили в кафе "Юность". Спор из-за просроченных вареников закончился потасовкой и судом.

И вот спустя три года "Ревизорро" вернулась в столицу Заполярья. На этот раз с новым лицом - теперь передачу ведет участница еще одного шоу на телеканале "Пятница" - "Пацанки" - Ксения Милас.

Официального комментария от телеканала о поездке в Мурманск нет, но где побывала съемочная группа, можно узнать благодаря вездесущим социальным сетям. Так, с проверкой нагрянули в ресторан "Деканте", кафе "Белый кролик" и на фудкорт "Мурманск молла".

- Спасибо за теплую душевную атмосферу и самые вкусные блюда. На кухне не были, но верим в вас, - написали гости в книге отзывов и предложений "Белого кролика".

kofeynya_white_rabbit Друзья! А у нас в гостях побывала звезда шоу "Пацанки" на Пятнице и ведущая нового сезона "Ревизорро"- Ксения Милас @official_milas. Спасибо, что нашли время поделиться впечатлениями от посещения нашей кофейни. Всегда рады видеть Вас в @kofeynya_white_rabbit!

Когда именно выпуск "Ревизорро" про Мурманск выйдет в эфир - пока не известно.

temchik_williams Ревизорро в Мурманске Съемки и классный день для отдыха, а так же конечно бесценный опыт #ксениямилас

ИСТОЧНИК KP.RU