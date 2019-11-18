В Мурманской области глав муниципалитетов и ответственные органы власти обязали выйти в соцсети

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-18T15:19:29+03:00

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Быть ближе к народу каждый раз просит губернатор Мурманской области Андрей Чибис своих подчиненных и глав муниципалитетов, но воз, как говорится, и нынче там.

- Вы должны сами смотреть, на что жалуются люди в социальных сетях и реагировать на их проблемы, а не ждать пока я вам лично не пришлю скриншот и не попрошу разобраться, - обратился к коллегам на оперативном совещании Андрей Владимирович.

Тем более, что благодаря активности главы региона не на до мониторить соцсети целиком, достаточно следить за комментариями под постами Андрея Чибиса. Его страницу активные северяне уже давно превратили в виртуальную книгу жалоб и предложений. О чем бы не написал Андрей Владимирович на своей странице, это автоматически становится сигналом к ливню жалоб от его много численных подписчиков.

- Есть предложение, чтобы главы муниципалитетов и ответственные органы государственной власти завели себе официальные аккаунты в Instagram и «ВКонтакте» и в оперативном режиме давали обратную связь людям на их жалобы, в том числе и под постами Андрея Владимировича на его странице, - выступила с инициативой министр информационной политики Мурманской области Александра Кондаурова.

Правительству региона и муниципалитатм поручено утвердить соответствующий регламент. Впрочем уже сегодня можно увидеть, что на диалог с пользователями в соцсетях выходят минприроды и министерство транспорта региона, а также отдельные главы, например, Андрей Малхасян из Кольского района, Ирина Самарина из Зеленоборского и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU