Умба и Оленегорск остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-18T14:25:27+03:00

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В ноябре случаются одна коммунальная авария за другой. Так, в Мурманске 12 числа в десяти домах и детском саду приостановили теплоснабжение. Днем ранее ученики гимназии №3 раньше ушли с учебы по той же причине, а в поликлинике РЖД включили обогреватели. В Никеле рванула теплотрасса, оставив без тепла жителей двух домов. Это была уже вторая авария за несколько дней.

18 ноября без холодной воды остались Умба и Оленегорск. По сообщению дежурного ЕДДС Терского района, в Умбе под отключение попали 6 многоквартирных домов, где живут 124 человека. Три из них на улице Набережная, два – на улице Победы и один – на улице Горной.

- Авария произошла сегодня в 9.15. Сейчас на месте работает ремонтная бригада Умбского участка АО «Апатитыводоканал». По предварительным данным, устранение неполадок закончится до конца рабочего дня, - сообщили «КП» в ЕДДС Терского района.

Через час такая же напасть случилась с жителями семи домов в Оленегорске. Из них шесть домов на улице Мира и один – на улице Горняков. Неполадки устраняет ремонтная бригада ГОУП «Оленегорскводоканал».

- Точное время аварии - 10:05. Ремонтные работы продлятся до 17.00. В общей сумме в шести домах на улице Мира и доме на улице Горняков проживает 174 человека, - уточнили в ЕДДС Оленегорска.

ИСТОЧНИК KP.RU