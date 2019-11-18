2019-11-18T13:33:16+03:00
Общество

Зима подождет: Мурманск покидают морозы

Самый холодный день на этой неделе – понедельник
Лидия АРСТОВА
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Снег обещает заглянуть в гости на выходные. Фото: архив "КП"Снег обещает заглянуть в гости на выходные. Фото: архив "КП"
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Погода в Мурманске, как настоящая женщина, в последние недели совсем не могла определиться, что «надеть». Мурманчане успели испытать сильный мороз, слякоть, гололедицу, метель.

Согласно сайту мурманского гидрометцентра, на этой неделе погода вновь переменчива. По прогнозам синоптиков, самый холодный день на неделе – сегодня. Днем ожидается до -9 градусов, ночью -10. Уже со вторника мороз спадет до -2, в среду достигнет нуля. Вплоть до воскресенья ртуть в градусниках не опустится ниже отметки -4.

Ветер всю неделю будет северный и северо-западный, но не сильнее 4 метров в секунду. В будни осадки будут выпадать преимущественно ночью. Днем снежок порадует северян только в выходные.

О приближающейся оттепели предупреждает и сообщество «Погода в Мурманске». Как сообщает администрация группы, вторая оттепель (первая была 15 ноября) не заставит себя долго ждать.

- Переход состоится во второй половине дня среды, до +2 будет и в четверг. После очень холодной первой половины месяца, эта неделя (за исключением понедельника) будет теплее нормы, - обещает паблик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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